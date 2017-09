Secret Story 11 : LOVE – Alain et Laura, le nouveau couple de Secret Story 11 ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Ayant réussi leur mission « faux ex » avec brio, Laura et Alain ont oublié leurs rancoeurs passées pour semble-t-il laisser place à un potentiel amour… C'est mignon !

Ils vécurent heureux jusqu’à la fin de Secret Story 11. Laura et Alain ont connu un début d'aventure plutôt mouvementé, il était compliqué pour eux deux de se trouver ensemble dans la même pièce, si bien qu'ils se clashaient dès qu'ils se croisaient – les punchlines étaient bien souvent de la partie. Mais depuis que La Voix leur a confié la mission « faux ex » lors du prime des sacrifices du jeudi 21 septembre, le duo mis de l'eau dans son vin afin de mener à bien ce nouveau mandat. Ce qu'ils ont réussi avec brio : Kamila, qui a vite mordu à l'hameçon, les a buzzés ; elle a au passage perdu une bonne partie de sa cagnotte pour le plus grand bonheur de sa pire ennemie, Laura. Bingo !

À côté de cela, Laura et Alain ont fortement apprécié se jouer des Habitants de la Maison des Secrets à tel point qu'ils se sont liés d'affection l'un l'autre. En effet, ils ne peuvent s'empêcher de passer du temps ensemble bien que la mission soit terminée. Fous rires, regards complices, caresses dissimulées… Une myriade de gestes a notamment été constatée depuis quelques jours. Récemment, ils se sont retrouvés tous les deux sur la terrasse pour un moment privilégié durant lequel Laura a demandé à Alain de lui montrer ses tibias. Ce qu'il a fait sans broncher, la mine ravie. Il demandera plus tard si elle souhaite « voir autre chose » de sa plastique. Laura sourira et répondra par la négative. Il y a comme de la séduction dans l'air.



