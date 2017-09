Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Kamila et Benoît passent la seconde, ils s'embrassent… pour de faux ! Tout est dans l'art et la manière d'amener la situation, n'est-ce pas ? Les Habitants y ont-ils cru ?

Si ces derniers temps ce n'est pas la joie pour Kamila, elle n'en reste pas moins préoccupée par sa mission « faux couple ». Malgré les clashs à répétition avec Laura, sa désormais pire ennemie dans la Maison des Secrets, la Marseillaise aux yeux verts use de toutes les stratégies possibles et imaginables pour éloigner ses camarades de son secret – elle est l'épouse de Noré depuis trois ans. Bien évidemment, personne ne doit le savoir. Alors, quand elle se retrouve sous la Pergola avec son supposé nouveau compagnon, Benoît, elle profite de l'instant pour feindre un baiser fictif. Commence dès lors une sorte de chorégraphie habilement pensée qui, il ne fait nul doute, dupera ses colocataires. Bryan en pôle position.

« Et si on faisait croire qu'on s'est fait un bisou, explique Kamila avant d'étayer son stratagème. Quand tu vois des gens sur la terrasse, tu mets ta capuche et moi je me mets face à toi et je m'avance. Et pendant une minute, tu ne bouges pas. » Sacrée Kamila ! Rien ne l'arrête, elle fourmille d'idées en vue de se jouer au maximum des Habitants. Benoît l'écoute toujours attentivement et suit souvent sa bien-aimée (pour de faux !) lorsqu'il est question d'atteindre un objectif commun ; le complice idéal !

