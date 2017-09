Secret Story 11 : Qui est Lydia, la jolie toulousaine au tempérament de feu ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Qui est Lydia, cette étudiante en marketing de 28 ans ? La jeune femme à l’accent chantant vient de Toulon. Comme son signe astrologique – Lion – la jeune femme dispose d’un tempérament de feu ! Généreuse et très sociable, elle s’adapte vite à toutes les situations. Mais attention, car derrière ses airs de jeune femme bien sous tous rapports, se cache une Lydia intransigeante, entière et impatiente… Dans la vie, elle aime réaliser des vidéos tuto, mais aussi voyager, sortir avec ses amis et aller à la salle de sport.

Des plaisirs simples pour une jeune femme qui a pourtant souffert par le passé. En amour, elle n’a connu que des histoires d’amour avec des « bad boys ». Ses relations se sont toujours très mal terminées. Alors pour remonter la pente, elle peut compter sur le soutien indéfectible de ses frères et sœurs avec qui elle est très proche. Participer à Secret Story est l’occasion pour Lydia de tester ses limites.

Charmante et parfois charmeuse, elle a un côté garçon manqué qu’elle assume parfaitement. Dans la Maison des Secrets, Lydia compte sur sa bonne humeur et sa fraîcheur pour aller le plus loin possible dans le jeu. Mais son caractère à double tranchant jouera-t-il en sa défaveur ? Réponse ce soir dans Secret Story !