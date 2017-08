Secret Story 11 : Maeva topless sur Instagram, les fans s'enflamment

Par | Ecrit pour TF1 |

Difficile de ne pas se souvenir de Maeva dans la Maison des Secrets, qui avait fait trembler les murs avec sa douche sexy aux côtés de Marvin et Bastien (vidéo ci-dessus). Un physique de rêve, un secret atypique, "Je suis championne de Car Wash", et une histoire d'amour avec Marvin qui a marqué le public. Oui, la candidate de la saison 10 a su tirer son épingle du jeu, et est devenue aujourd'hui très populaire sur les réseaux sociaux. Maeva, qui compte plus de 267 000 abonnés à ce jour, ne passe jamais inaperçue lorsqu'elle poste une photo sur la Toile. Alors quand la jeune femme pose topless sur Instagram, ses fans s'enflamment littéralement.

En effet, sur son dernier cliché en noir et blanc, on découvre Maeva plus sexy que jamais. Seulement vêtue d'un jean ouvert, l'ancienne candidate de télé-réalité qui prend la pause de manière sensuelle a fait mouche auprès de sa communauté. Nombreux de ses fans n'ont pas hésité à lui faire des compliments sur sa silhouette, qui semble en faire rêver plus d'un. "Tu es tellement belle Maeva, j'adore cette photo" ou encore "Wouah, ce corps de rêve c'est dingue" a-t-on pu lire en dessous de la photo qui a récolté plus de 5000 "j'aime" en moins de 24H. Les candidats de la saison 10 savent comment séduire leurs abonnés, et le prouvent au quotidien.