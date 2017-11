Secret Story 11 : mais qui a été élu plus beau couple de la saison ?

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Les Secrets d'Or est LA cérémonie à ne pas manquer dans la Maison des Secrets. Pour l'occasion, les Habitants se sont mis sur leur 31 : les femmes ont enfilé de jolies robes et les hommes ont revêtu un smoking de circonstance. Ensemble, ils ont voté pour élire le plus beau couple du Campus et ont dû choisir entre Charlène/Benoît, Laura/Alain, et Noré/Kamila... Bryan, revenu dans la Maison le temps d'une soirée afin de présider la cérémonie, n'a pas hésité une seule seconde à prononcer le nom des deux gagnants qui ne sont autres que Noré et Kamila !





Depuis leurs entrées, séparées, dans la Maison des Secrets, Noré et Kamila sont un couple emblématique de cette nouvelle saison de Secret Story. Ils ont d'abord conquis les téléspectateurs quand leur secret était encore caché, puis ont réussi à faire craquer tous les Habitants lorsque leur couple a été dévoilé suite au buzz de Laura. Les deux tourtereaux sont, sans nul doute, les chouchous de l'aventure et méritent amplement leur titre. Retrouvez ci-dessus la séquence de leur sacre et le discours touchant de Noré lors de la remise du prix.