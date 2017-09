Secret Story 11 : Makao hilare devant les images de Barbara en larmes :" Bonne actrice !"

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Dernier éliminé de la Maison des Secrets, Makao n'a pas fait le poids dans le Sas face à Alain. Invité sur le plateau du Debrief, l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron est revenu sur son aventure et sur les larmes de Barbara lors de son départ.

Qui de mieux pour donner son avis sur les Habitants de la Maison des Secrets que quelqu'un qui les a côtoyé durant quatre longues semaines ? Makao, l'ancien garde du corps du Président de la République connaît bien chacun des Etudiants du Campus. Interrogé par Christophe Beaugrand et en compagnie de Leila Ben Khalifa, et Julien Geloën, Makao a tout révélé hier soir et s'est plié au jeu du "Tribunal du sortant", bien connu des téléspectateurs du Debrief.



Devant les images de Barbara, en larmes après son départ, Makao était tout sauf touché. "Bonne actrice" a-t-il murmuré avant d'expliquer qu'il ne croyait pas du tout à son chagrin...

Sans langue de bois, Makao a dit tout haut ce qu'il pensait tout bas, mais toujours avec la bienveillance qui le caractérise. En "grand observateur", comme il se présente lui-même, Makao s'est fait son avis sur les personnalités de chacun des Habitants. "Jordan est affectivement faible", 'Barbara, tout le monde voit qu'elle a faim" , " Bryan est prétentieux "... le moins que l'on puisse dire c'est que l'ex-candidat n'y est pas allé avec le dos de la cuillère.