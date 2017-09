Secret Story 11 : Makao a-t-il trouvé un lit assez grand ?

Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

En arrivant dans la chambre du Campus des Secrets, Makao s'est vite rendu compte que sa taille n'allait pas lui faciliter les choses pour choisir le meilleur lit possible de "Secret Story 11" !

2,13 m pour près de 144 kilos. Voici les mensurations impressionnantes de Makao, le candidat XXL entré samedi soir dans le Campus des Secrets de Secret Story 11. Mais avec une telle stature, pas facile de trouver sa place partout. Obligé de se baisser pour passer la porte du sas, il fait remarquer, en voyant la piscine : "De toute façon, j'ai pied partout".

Mais il n'y a pas que le bassin installé dans le jardin qui a des dimensions peu adaptées à sa grande taille. Il tient d'ailleurs à vérifier certaines choses par lui-même. A peine entré dans la Maison des Secrets, il se dirige directement vers... les chambres ! Il faut dire que lorsqu'on fait 2,13 m, dormir dans un petit lit pour une personne est aussi compliqué que de rentrer dans un jean beaucoup trop petit.

Alors que Bryan en profite pour lui montrer la salle de bain, Makao le coupe dans son élan en lançant : "Je t'ai bien dit le lit beau gosse". Et en découvrant la chambre, et la taille des lits, le verdict de Makao est sans appel : "Non mais attend La Voix, c'est chaud. Il n'a même pas pensé à moi ! Je vais faire comme les Japonais, je vais m'étaler là (par terre ndlr). Le tapis, il fait à peu près ma taille." Ses camarades lui conseillent alors de prendre deux lits pour n'en faire qu'un. A-t-il suivi leurs conseils ou La Voix lui a-t-elle livré un lit aussi XXL que lui ? Affaire à suivre !

