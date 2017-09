Secret Story 11 - Makao, Alain, Nore, zoom sur les hommes du Campus des Secrets

Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Alors que le casting de Secret Story 11 continue - si vous voulez tenter votre chance, vous pouvez postuler en suivant les instructions présentes ici -, le Campus des Secrets a accueilli vendredi soir quatorze candidats, sept femmes et sept hommes. Certains se sont d'ailleurs fait rapidement remarquer. C'est le cas de Makao, un candidat XXL dont le physique n'est pas passé inaperçu tout comme sa phrase lancée à chaque nouvelle rencontre : "Ça va beau gosse ?" A 26 ans, Makao, qui vient de Tours, mesure près de 2m13. Un physique hors norme qui a de quoi impressionner et qui est en décalage avec sa personnalité. Imposant physiquement, cet ancien rugbyman est doux, bienveillant et sympathique.

Premier homme à fouler le sol du Campus des Secrets au bras de Tanya, Bryan a 20 ans et habite Los Angeles. Etudiant en management, il sait ce qu'il veut et ce qu'il vaut. Grand séducteur qui aime profiter de la vie, il devrait trouver sa place rapidement dans la Maison des Secrets. Charles, 28 ans, originaire d'Annemasse, est un compétiteur né ce qui est un vrai atout pour l'aventure. Passionné de sport et plus particulièrement de MMA, c'est un grand sentimental qui rêve de trouver la femme idéale. Il pourrait donc vivre une belle histoire d'amour dans Secret Story 11 s'il succombe à une candidate.

Des hommes déjà pris

Venu tout droit de Marseille comme son accent le laisse entendre, Nore, 29 ans, est plombier. Marié à Kamila, ce bon vivant toujours positif et souriant devra puiser dans sa bonne humeur pour garder le sourire en toutes occasions alors que sa femme doit se rapprocher, pour garder leur secret, de Benoît. Ce dernier (26 ans), qui vient de Tours, est en couple avec Charlène. Commercial, cet ancien joueur de football a la compétition dans le sang. Attachant mais stratège, il a l'habitude de la concurrence. Une qualité indispensable dans Secret Story 11. A 28 ans, Jordan est conducteur de bus. Venu de Vieux Condé, il est un vrai boute-en-train qui peut mettre l'ambiance dans la Maison. Ancien sportif de haut niveau lui aussi, il n'a pas peur de la compétition ! On termine ce passage en revue du clan masculin avec Alain, 39 ans, qui vit à Valencia en Espagne. Épicurien depuis la disparition de sa mère, il est sociable et prêt à prendre des risques pour réaliser ses rêves.

Découvrez ci-dessous le portrait du géant Makao qui doit se demander s'il trouvera un lit à sa taille !