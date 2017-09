Secret Story 11 : pour Makao, ils sont tous des "beaux gosses"

Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Le physique imposant de Makao n'est pas le seul élément qui a permis au candidat de "Secret Story 11" de marquer les esprits. Sa gentillesse et sa phrase déjà culte "Ça va beau gosse?" en font déjà un chouchou des Habitants.

Certains candidats de Secret Story n'ont pas besoin de réussir une mission difficile ou de découvrir un secret pour devenir la coqueluche de la Maison. C'est le cas notamment, en 2011, d'Ayem Nour, dont la réplique "Ayem, enchantée" lancée lorsqu'elle se présentait a marqué les esprits.

Cette année, un nouveau candidat a réussi à faire parler de lui dès son entrée dans le Campus des Secrets. Ce candidat, c'est Makao, un immense colosse de 2,13 m qui a donné le sourire aux internautes en répétant "Ça va beau gosse ?" dès qu'un nouvel arrivant se présentait à lui. Une phrase petite par sa longueur, mais grande par son impact sur les inconditionnels de l'émission présentée par Christophe Beaugrand. "Ce type il est trop marrant", " Après le "enchanté" d'@AyemNour, le "ça va beau gosse" #Makaoss11 #SS11", "Tu ne retiens pas tous les prénoms ? Pas de souci appelle tout le monde "beau gosse" #Makaoss11 #SS11", peut-on ainsi lire sur Twitter.

Si Makao a fait de l'effet auprès des internautes, il n'a pas laissé indifférents ses camarades d'aventure. Outre son physique imposant, sa douceur et sa sympathie ont su lui attirer les faveurs des candidats du Campus des Secrets. A tel point qu'il est déjà courtisé pour des futures alliances ! Julie et Charles, qui ont une mission en commun, ont ainsi proposé une alliance au candidat XXL de Secret Story 11 comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous !