Secret Story 11 : Qui est Makao, le colosse au cœur tendre ?

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Makao est le prochain Habitant à intégrer la Maison des Secrets. Âgé de 26 ans, le jeune homme affiche une musculature à en faire pâlir plus d’un. Découvrez son portrait !

Grâce à son physique, Makao ne passe pas inaperçu. En effet, le jeune homme âgé de 26 ans mesure 2,13m et pèse plus de 140 kilos. D’origine congolaise, il exerce la profession d’agent de service. Parmi ses nombreux hobbies, on retrouve le sport. D’ailleurs, il a fait partie de la 1ère équipe nationale du Congo au rugby.

Si son physique impressionne, il est en décalage avec sa personnalité. Malgré sa carrure imposante, il est bienveillant. Doté d’un tempérament calme et réfléchi, il est très à l’écoute. Au cours de sa vie, Makao a aussi beaucoup voyagé, et cela lui, a permis de parler plusieurs langues, comme l’anglais ou le russe.



Makao est quelqu’un de fort qui ne se laisse pas submerger par les émotions. D’ailleurs, il reconnait que la seule fois qu’il a pleuré dans sa vie, c’est lors du décès de sa maman. Le jeune homme possède une personnalité authentique et trouvera sans doute rapidement sa place dans le Campus des secrets !