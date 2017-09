Secret Story 11 : Makao déjà culte, le top 5 de ses meilleures actions !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Le physique imposant de Makao n'est pas le seul élément qui a permis au candidat de Secret Story 11 de marquer les esprits. Sa gentillesse et ses phrases déjà cultes ont conquis les habitants et les téléspectateurs.

Le Campus des secrets a ouvert ses portes ce vendredi 1er septembre. Après un long suspense, les habitants ont fait leur entrée dans le jeu. Parmi eux, le colosse Makao. Avec sa corpulence, le jeune homme de 26 ans ne passe pas inaperçu. Dans la maison, le géant s’est déjà fait une place de choix.

1. Dans la piscine, "il a pied partout"

2,13 m pour près de 144 kilos. Voici les mensurations impressionnantes de Makao, le candidat XXL. Mais avec une telle stature, pas facile de trouver sa place partout. Obligé de se baisser pour passer la porte du sas, il fait remarquer, en voyant la piscine : "De toute façon, j'ai pied partout".

2. Son "salut Beau gosse" pour accueillir les habitants

Makao a une façon bien à lui d’accueillir les autres habitants. Le colosse a donné le sourire aux internautes en répétant "Ça va beau gosse ?" dès qu'un nouvel arrivant se présentait à lui. Une phrase petite par sa longueur, mais grande par son impact sur les inconditionnels de l'émission présentée par Christophe Beaugrand.

3. Ses difficultés pour trouver un lit

A peine entré dans la Maison des Secrets, Makao se dirige directement vers... les chambres ! Il faut dire que lorsqu'on fait 2,13 m, dormir dans un petit lit pour une personne est aussi compliqué que de rentrer dans un jean beaucoup trop petit. Le candidat est donc pressé de trouver un lit à sa taille. Et ce n’est pas une mince affaire.

4. Son franc parler déjà légendaire

Alors que Bryan en profite pour lui montrer la salle de bain, Makao le coupe dans son élan en lançant : "Je t'ai bien dit le lit beau gosse". Et en découvrant la chambre, et la taille des lits, le verdict de Makao est sans appel : "Non mais attend La Voix, c'est chaud. Il n'a même pas pensé à moi ! Je vais faire comme les Japonais, je vais m'étaler là (par terre ndlr). Le tapis, il fait à peu près ma taille."

5. Son geste à la façon King Kong

Dès son entrée dans le jeu, Makao amuse beaucoup les internautes et notamment Christophe Beaugrand. Et pour cause, le colosse fait un geste à la manière de King Kong. Si le géant fait de l'effet auprès des internautes, il ne laisse pas indifférents ses camarades d'aventure.

Pas de doute, le jeune homme nous réserve encore de belles surprises. Affaire à suivre !