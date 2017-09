Secret Story 11 - Makao, le roi de la punchline

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Makao : un beau bébé de 2m13 bien connu des téléspectateurs qui ont suivi la campagne présidentielle. Dans Secret Story, on fait plus amples connaissances avec l’ancien garde du corps d’Emmanuel Macron, alors candidat du mouvement En Marche. Dès son entrée dans le campus, l’ancien rugbyman a fait fort impression et a marqué son empreinte avec son déjà culte et célèbre "<em>salut beau gosse</em>".



Les internautes se passionnent pour ce grand nounours qui ne tenait dans aucun lit du campus (heureusement, la Voix lui a offert quelques éléments de literies supplémentaires pour qu’il puisse se mettre à l’aise), et à chaque punchline qui sort de la bouche de Makao, Twitter s’enflamme. MYTF1 a compilé ses plus belles phrases et expressions depuis son entrée. En Français et même en lingala, langue parlée en République démocratique du Congo et en République du Congo. C’est bon déjà.



"Si tu veux, comme je suis un chasseur, je peux les liquider"

"Va prendre le bail et puis tu reviens"

"J'aime être Leader mais pas dictateur"

"Oh Seigneur ! Mama na ngai."

" la prochaine fois je vais laver mon boxer je vais venir le mettre sur ta tête pour sécher"

"La tortue elle ne sort pas ses larmes tout le temps, sauf quand elle pond ses œufs"

" Leurs cerveaux, c’est des cocottes minutes ça chauffe"

" Salut beau gosse"

"Il me manque juste le popcorn pour compléter ma soirée"

En bonus, redécouvrez le Facebook Live de Makao, toujours aussi sympathique et souriant :