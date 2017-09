Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Lors de la Soirée Confidences, Tanya n'a pas été tendre envers le géant au grand cœur : Makao. Une soirée où la parole était aux femmes de Secret Story 11 – elles devaient associer deux adjectifs à chaque homme de la Maison des Secrets. Et Tanya a attribué l'adjectif « arrogant » à Makao. Le colosse de 2m13 a plutôt bien pris la remarque, mais il tient tout de même à clarifier la situation, le tout avec humour… Toujours ! Alors qu'elle se prépare une tisane dans la cuisine, Makao choisit ce moment pour venir l'embêter… Assis juste à côté, Alain et Charles n'en perdent pas une miette.

« Écoute Makao, je ne pouvais pas faire des compliments à tout le monde, avance Tanya, amusée. Tu sais très bien que j'ai déjà ma panthère et mon loup des steppes [Alain et Charles, NDLR]. » Makao rétorque avec dérision : « Si tu veux, comme je suis un chasseur, je peux les liquider. » Avant d'ajouter : « Dormir sur ma poitrine, c'est quand même plus agréable. » Tanya rit aux éclats. « C'est un peu trop confortable. (…) J'aime les mecs baraqués, mais là, c'est un peu too much ! » lui répond-elle gaiement. Déterminé, il réplique à la volée : « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ! » L'aura-t-il à l'usure ? Pas sûr !

