Secret Story 11 : Makao touché par le message de ses proches

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Makao a eu une semaine difficile. Le géant de la Maison des Secrets est nominé face à Alain. En soi, c'est difficile à encaisser. Mais l'ancien garde du corps du président de la République était la cible de plusieurs critiques de la part des autres Habitants du Campus.

Noré et Bryan ont, en effet, vidé leur sac et rhabillé Makao pour l'hiver en le taxant d'être irrespectueux et arrogant, notamment à cause de sa réaction après son élimination du "Secret Dancefloor". Le mari de Kamila s'est énervé, le ton est monté entre les deux hommes très vite. Bryan en a rajouté une couche, quelques heures plus tard, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Mais heureusement pour Makao, La Voix a permis aux deux nominés de la semaine d'avoir des messages de soutien de leurs proches. Pour le géant de 2m13, c'est une vidéo de ses deux neveux qui vont lui redonner le sourire et le toucher en plein cœur. Makao a même du mal à retenir ses larmes et son émotion. Pour lui, "c'est un cadeau en or que tu m'as fait, La Voix". Il rajoute dans le confessionnal : "je ne sais pas comment je pourrais te rembourser". Une chose est sûre, c'était le meilleur cadeau pour redonner de la force au jeune homme qui a bien du mal à trouver sa place dans la Maison des Secrets, cette semaine.