Secret Story 11 : Manon et Anaïs ne ressemblent plus à ça

Anaïs et Manon, les volcaniques jumelles de la saison 10 de Secret Story changent de look, découvrez leur transformation.

La rentrée, c’est le synonyme de nouveaux départs et donc de changement. Les jumelles de Secret Story qui ont illuminé la saison 10, n’échappent pas à la règle. Avec septembre qui se profile à vitesse grand V, Anaïs et Manon ont opté pour une révolution capillaire. En effet, les Marseillaises ont décidé d’abandonner leur blond naturel pour un brun chocolat qui leur donne plus d’assurance mais efface le côté femme-enfant qui était l’une de leurs caractéristiques. Elles sont ravissantes.

Sur leur compte Instagram respectif, Anaïs et Manon ont posté des photos illustrant la nouvelle couleur de cheveux à l’occasion d’un concours et pour promouvoir une nouvelle vidéo Youtube. Les commentaires de fans conquis par cette nouvelle coupe pour une nouvelle rentrée ont afflué. « J'adore vos cheveuuuuux », « vous êtes trop belles », « Je trouve que les cheveux brun vous vont super bien », « j’adoreee trop la coiffure », peut-on ainsi lire.





Il y a un an, Manon et Anaïs faisaient leur entrée dans la Maison des Secrets. Les deux solaires jumelles laissent leur place à de nouveaux colocataires, mais les deux filles ont assurément laissé leurs empreintes dans l’Histoire de Secret Story, regarder de nouveaux leur portrait, quand elles étaient encore blondes.