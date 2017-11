Secret Story 11 : Marie : "Alain pourrait bien être l'homme de la vie de Laura"

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Marie a quitté la Maison des Secrets hier soir après avoir donné un sacré coup de main à sa meilleures amie Laura. Elle a confié à MyTF1 ses impressions sur cette aventure et la semaine riche en émotion qu'elle a vécue sur le Campus.

Après une semaine riche en rebondissement dans la Maison des Secrets auprès de son amie Laura, Marie quitte Secret Story comme prévu. Durant ces quelques jours pendant lesquels elle a pu revoir celle pour qui elle s'est sacrifiée, la jeune femme a vécu des moments extraordinaires. Pour Mytf1, elle est revenue sur cette incroyable aventure.



MyTF1 : Comment avez-vous vécu ces quelques jours dans la Maison des Secrets ?

Marie : C'était très intense, beaucoup d'émotion... c'était juste énorme ! Ça m'a fait beaucoup de bien de revoir Laura et c'était difficile de la quitter.

MyTF1 : Pensez-vous qu'elle pourra remporter la finale ?

Marie : Oui, c'est une très grande joueuse. C'est la candidate idéale, elle a toutes ses chances de gagner. Elle est sincère et dit les choses comme elle les pense. En plus, c'est une enquêtrice hors pair.

MyTF1 : Selon vous, qui seront les finalistes ?

Marie : Pour moi, ce serait Laura, Kamila, Barbara et Alain.

MyTF1 : Laura est de retour dans la Maison, pensez-vous qu'elle fera honneur à son surnom " Lauragan" ?

Marie : Oui je pense ! (rires) Elle ne va pas hésiter à régler ses comptes et à se venger. C'est quelqu'un de très franc et elle ne laissera pas passer tout cela... Je la connais bien.

MyTF1 : Pour vous, Alain a-t-il de vrais sentiments pour elle ?

Marie : Concrètement, je pense que oui... Elle avait peur que ce ne soit pas le cas mais il a prouvé le contraire. Le faux départ de Laura, c'était un mal pour un bien car cela les a obligé à dévoiler encore plus leurs sentiments.

MyTF1 : Pourrait-il devenir l'homme de sa vie ?

Marie : Oui totalement. On a vu qu'ils étaient sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de raison.

MyTF1 : Avez-vous changé d'avis concernant Barbara ? Vous aviez mis en garde Laura contre elle...

Marie : Je suis comme Laura. Pour moi, c'est tout ou rien et je n'aime pas les girouettes. J'ai vu des choses qui m'ont déplu au départ mais ensuite quand Laura est partie elle lui est restée fidèle et du coup je pense que Laura a raison de lui faire confiance. En plus, elle lui a offert la place en demi-finale, ce qui est une belle preuve d'amitié.

MyTF1 : Quel est votre plus beau souvenir de cette aventure ?

Marie : Il y en a plein... (émue aux larmes) mais c'est surtout le fait d'avoir revu Laura !

MyTF1 : Quels sont vos projets pour la suite ?

Marie : Un site internet ! Avec Laura, on a prévu depuis longtemps d'ouvrir un e-commerce. J'attends qu'elle soit sortie pour qu'on puisse finaliser les choses ensemble.





Retour sur l'aventure de Marie dans la vidéo ci-dessous :