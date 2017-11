Secret Story 11 : Marie, cette Habitante qui ressemble à…

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

C’est une première dans Secret Story : une candidate a intégré le Campus des Secrets en cours de saison et pour une mission bien précise : faire croire aux autres Habitants qu’elle est là pour prendre la place de l’un d’entre eux. Et cerise sur le gâteau, cette candidate n’est autre que la meilleure amie de Laura, qui s’était sacrifiée pour elle en tout début d’aventure.

La jolie demoiselle a fait une entrée pour le moins remarquée. Et pour cause, elle ressemble fortement à la chanteuse française Vitaa. Un physique de rêve, même longue chevelure, un regard pétillant… La nouvelle arrivante pourrait être la sœur cachée de l’artiste!

Quoi qu’il en soit, Marie est bien décidée à chambouler le cours du jeu ! Avec Laura elle feront tout pour tromper les Habitants, quitte à enchaîner les clashs. Mais pour le moment, le sosie de Vitaa observe beaucoup et montre le plus d’assurance possible pour déstabiliser son entourage. Elle apparaît d’ailleurs déjà menaçante pour Alain et Noré à qui elle a distribué des pastilles rouges dès son arrivée…

A revoir : Marie sème le trouble au sein du Campus des Secrets