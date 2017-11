Secret Story 11 - Le tribunal de Marie : La candidate doit faire face aux autres habitants !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Lors du dernier prime, Marie a fait son entrée dans la Maison des secrets. Elle a ainsi rejoint sa meilleure amie, Laura. Pour rappel, elles avaient été séparées au début du jeu. Les retrouvailles entre les deux jeunes femmes ont donc été intenses sur le plateau de l’émission. En larmes, elles sont toutes les deux apparues très émues. Marie a ensuite intégré l’aventure. Depuis, la jeune femme tente de se faire une place dans le jeu. Si Marie doit faire croire aux autres habitantsqu’elle est en conflit avec Laura, la jeune femme a également reçu un pouvoir cette semaine. Elle a la possibilité de désigner le candidat qui sera susceptible d’être avec elle dans le sas et donc de quitter le jeu.

Noré, Charlène, Alain et Laura sont ainsi appelés à se défendre. Charlène, qui ignore que Laura et Marie sont meilleures amies dans la vie, préfère flinguer Laura, pensant que son avis pourra influencer Marie. De son côté, Noré préfère jouer la carte Kamila et ne veut pas être séparé de sa belle. Après Noré, Charlène et Alain, c'est au tour de Laura d'être appelée à se défendre. Tous ignorent que Laura et Marie sont meilleures amies dans la vie. Pour poursuivre leur supercherie, Marie et Laura simulent un violent clash. Le ton monte et les Habitants, qui observent depuis le salon, se délectent de ce spectacle.

>>> (Re)vivez l'énorme clash entre Marie et Laura en plein tribunal :