Secret Story 11 : Marie Garet : "Je suis une fille determinée !"

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Tout le monde se souvient de la fameuse histoire des couples échangés qui avait marqué la saison 5 de Secret Story. Aurélie Van Daelen, arrivée au bras de Geoff, avait dû inverser son binôme avec Marie Garet et son compagnon Geoffrey. Une histoire qui rappelle celle que vit actuellement notre quatuor préféré composé de Kamila, Noré, Charlène et Benoît. Ces candidats ont dû se séparer de leurs partenaires et former un couple parmi eux pour le jeu.

Ce jeudi 7 septembre dans le Debrief de Secret Story 11, Marie Garet était invitée sur le plateau de Christophe Beaugrand. L’occasion pour les téléspectateurs de revoir son parcours et pour l’ancienne gagnante de se remémorer ses meilleurs stratégies. "C’est très long mais je savais pourquoi j’étais là. J’avais fait une promesse à Geoffrey, c’était de tenir le secret le plus longtemps possible donc par amour pour lui, j’étais focus là-dessus. Je suis une fille assez déterminée."





Regardez le recap de l'aventure de Marie Garet dans Secret Story 5 :