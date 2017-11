Par VG | Ecrit pour TF1 |

Plus rien n'arrête Marie et Laura ! Les meilleures amies doivent faire croire qu'elles se détestent et sortent le grand jeu pour convaincre des Habitants méfiants. Les deux jeunes femmes simulent ainsi une dispute monumentale. Cris, regards furieux, jets d'objets… elles nous font la totale !

Elles l'avaient promis ! Enfin réunies après deux mois de séparation, Laura et Marie se sont mis d'accord pour retourner toute la Maison des Secrets et rendre les Habitants fous. Et les meilleures amies n'ont pas tardé à passer à l'action. Cette semaine, les deux jeunes femmes participent à une énorme supercherie de la Voix. Marie doit faire croire qu'elle veut éliminer Laura de Secret Story 11 pour prendre sa place. Les deux copines doivent donc convaincre les autres candidats qu'elles se détestent. Or ce n'était pas gagné. A peine Marie a-t-elle intégré la Maison que certains candidats se sont demandés si elle n'avait pas un lien avec Laura. Le secret de cette dernière était plus que jamais en danger. Pour retourner le cerveau des Habitants devenus très méfiants, Marie et Laura ont donc dû sortir le grand jeu et faire preuve de vrais talents de comédiennes.



Et après la soirée de vendredi, une chose est sûre : Laura et Marie méritent toutes les deux l'Oscar de la meilleure actrice ! Car les meilleures amies ont réussi à tromper tous les Habitants et à mettre la Maison sens dessus dessous. Après un premier clash dans l'après-midi, les deux complices en ont remis une couche dans la soirée. Et quelle couche ! Les copines ont profité d'une petite dispute entre Marie et Alain qui a viré en grosse – et vraie - dispute entre Laura et Alain pour simuler un énorme clash. Alors qu'Alain reproche à Marie de vouloir monter Laura contre lui, la brune demande à parler à son « ennemie » pour avoir des explications. Un tête à tête qui va rapidement (et faussement) dégénérer. Cris, regards menaçant, gestes furieux, noms d'oiseaux et objets qui volent : Marie et Laura y vont à fond. Elles sont si convaincantes que touts les candidats, inquiets, rappliquent aussitôt pour les séparer.



Si Marie et Laura semblent avoir réussi à convaincre les autres Habitants qu'elles se détestent, leur supercherie ne va-t-elle pas se faire au dépens de l'histoire d'amour entre Laura et Alain ?