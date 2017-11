Secret Story 11 - Marie et Laura : le tatouage de tous les dangers

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Marie et Laura ont un tatouage similaire et les Habitants de la Maison des Secrets s'en sont rendu compte. Noré et Jordan la cuisinent.

L'arrivée de Marie, la meilleure amie de Laura, intrigue énormément les Habitants de la Maison des Secrets. Et il faut dire que son entrée sur les chapeaux de roues a marqué les esprits. Munie de vignettes rouges et vertes, elle a choisi de mettre en danger Noré, Charlène, Alain, Benoît et Laura en affrontant l'un d'entre eux dans le SAS lors du prochain prime, espérant ainsi lui prendre sa place. Mais tout cela n'est que comédie, car elle a tout simplement pour mission de créer des tensions tout au long de la semaine avec Laura, qui va la prendre pour cible.

Si, pour le moment, elles sont encore au stade des politesses, les prochains jours risquent d'être plus énergiques que jamais. Cependant, la douceur des premiers temps semble leur porter préjudice car Kamila, Noré et Jordan ont trouvé quelques similitudes entre les deux jeunes femmes : leur attitude, leur façon de se vêtir et un tatouage à l'identique qu'elles ont l'une et l'autre. Ce dernier petit détail a fait tilt dans l'esprit de Noré et de Jordan qui décident de s'entretenir avec Marie.

Sous la Pergola, les deux compères cuisinent la nouvelle arrivante. Le sosie de la chanteuse Vitaa – c'est à s'y méprendre ! -, malgré la forte insistance de ses camarades, ne vacille pas : elle noie le poisson avec brio, relatant une idylle passée qui s'est mal terminée mais qu'elle gardera à jamais gravée sur sa peau satinée. Bingo ! Lorsque l'on parle d'amour ou encore de longues relations passionnelles, Noré se sent poussé des ailes et ne peut que conter son propre vécu.

