Secret Story 11 : Marie, la meilleure amie de Laura, attire l'attention des Habitants

TF1

Pendant une semaine, Marie – la meilleure amie de Laura – va semer la zizanie dans la Maison des Secrets. La belle a une semaine pour duper les Habitants de la Maison des Secrets. Elle doit leur faire croire qu’elle est entrée pour prendre la place de l’un des Etudiants et elle a déjà dans le collimateur Noré, Jordan ou encore Laura. Bien sûr, c’est pour de faux. Il n’y a que Laura qui est au courant. Et elle va jouer la complice pour réaliser cette supercherie dans les règles de l’art.



A peine entrée, Marie est bombardée de questions pour les Habitants qui, évidemment, paniquent à l’idée de se faire exclure. Ils lui demandent qu’est-ce qu’elle sait d’eux, ce qu’elle sait sur les sujets, est-ce qu’elle a suivi les quotidiennes ? Marie répond sans détour et commence déjà à mettre en place son piège, elle confie aux Habitants, histoire de leur faire un peu plus peur, qu’elle a été choisie par le public. Par conséquent, elle a le soutien des téléspectateurs et que, fatalement, une fois dans le sas, elle pourrait réussir son coup et exclure son adversaire. Un adversaire qui sera Laura, mais les Habitants ne le savent pas. Une chose est sûre, pour le moment, les candidats semblent tomber dans le panneau ! Regardez :