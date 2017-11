Secret Story 11 : Marie, la meilleure amie de Laura, fait son entrée dans la Maison

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, Laura est complice de la Voix pour tendre un piège à la Maison des Secret. Elle va devenir le meilleur allié d'un visiteur surprise. Pendant toute une semaine, elle va devoir faire croire que ce nouveau visiteur veut prendre sa place et l'ejecter de l'aventure. Les deux vont devoir se détester et créer un bazar monstre sur le Campus. Ce visiteur, c'est Marie, la meilleure amie de Laura. Cette dernière s'était sacrifiée pour que la belle brune rentre dans la maison des secrets et cela fait deux mois que les deux jeunes femmes ne se sont pas vues. Elles qui sont fusionnelles et inséparables. Alors quand elles se retrouvent face à face, ce sont les larmes qui fusent et coulent sur les joues des filles.

L'émotion est très forte pour les deux meilleures amies qui ont une mission à remplir. Elles font la promesse de retourner la maison des secrets, de rendre fous les habitants en faisant croire que Marie est là pour prendre la place de Laura. Elles vont jouer les pestes pendant une semaine et connaissant les talents d'actrice de la petite-amie d'Alain et sa capacité à monter dans les tours très vite (même pour une mission), il risque d'y avoir du bruit et des cris dans la maison des secrets !