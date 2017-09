Secret Story 11 : Marie pourrait-elle repasser le casting pour intégrer la Maison ?

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Marie a vu son rêve se briser, vendredi 1er septembre. Alors qu’elle pensait qu’elle allait rentrer dans la Maison des Secrets avec sa meilleure amie, Laura, la jeune femme a dû se sacrifier. Seule une des deux filles avait le droit de rentrer. L’autre disait adieu pour toujours à Secret Story. Invitée sur le plateau du Debrief, Marie est revenue sur cet événement imprévu.



Elle avoue être très peinée, mais elle s’en doutait : "On était dans le SAS. Vous nous avez dit 'vous êtes sûrs que rien ne peut vous séparer ?', vous nous l’avez dit deux fois, on n’est pas bêtes, on a compris. Et puis on a entendu la réaction du public qui était très déçu donc pendant la pub, on s’est dit qu’on allait être séparées". Cependant, la jeune femme ne regrette pas son choix : "Si c’était à refaire, je ferai le même choix".



Marie espère une chose de la part de Laura. Que cette dernière ne s’imagine pas qu’elle est l’un des Voisins de la maison voisine. "Elle va être tellement déçue quand elle va apprendre". Sachant que les castings de <em>SecretStory</em>reprennent bientôt, serait-ce possible que Marie retente sa chance ? "Je suis preneuse", plaisante-t-elle. En tout cas, elle remplit déjà les conditions : il faut avoir un lien avec l’un des Habitants. Elle propose même de jouer "l’ex de Laura" s’il le faut !

Regarder l'interview de Marie par Christophe Beaugrand dans le Debrief :