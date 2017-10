Secret Story 11 : Massage sensuel, complicité retrouvée et supérette hilarante… Le résumé du dimanche 8 octobre 2017

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans Secret Story 11 ? Rien que pour vous, MYTF1 revient sur les trois temps forts du dimanche 8 octobre 2017. Entre le massage sensuel d'Alain et Laura, la complicité retrouvée de Barbara et Benoît et la supérette hilarante de Jordan, il y en avait pour tous les goûts.

Alain et Laura se rapprochent de plus en plus... Alors quand les autres Habitants de la Maison des Secrets incitent Alain à masser Laura, le beau gosse se dévoue… toujours avec le sourire. Liés physiquement, Barbara et Benoît retrouvent leur complicité passée, sous les yeux de Charlène qui bouillonne intérieurement. À côté de cela, Jordan, déguisé en sumo, offre une scène mémorable dans la supérette : il glisse malencontreusement à quelques secondes de la sortie. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent définitivement pas dans Secret Story 11.



Alain aux mains d'argent



Après Tanya et Barbara, c'est au tour de Laura de passer sous les doigts experts du beau gosse à la denture ultra bright : Alain. Dans la chambre du haut, encouragé par ses colocataires, le bientôt quarantenaire se munit d'un lait hydratant qu'il badigeonne sur le dos de la brune au tempérament volcanique. Débute ici une séance de massage plus caliente que jamais. Laura semble apprécier l'instant, tout comme Alain. Charlène, Noré, Kamila et Jordan les fixent du regard, ils en sont persuadés : ces deux-là finiront ensemble. Ont-ils raison ? L'avenir seul le sait.



Barbara et Benoît complices… et coquins

Depuis l'Hebdo du jeudi 5 octobre, Barbara et Benoît ont leur destin lié, mais ils sont aussi reliés physiquement par une corde. En début d'aventure, les deux Habitants s'étaient rapprochés, avant de s'éloigner brusquement. Mais suite à la recomposition du jeu, leur amitié – ou plus, qui sait ? – semble de retour. À tel point que le deux jeunes gens n'hésitent pas à s'isoler pour passer des moments privilégiés ensemble. Une situation que Charlène, la petite amie de Benoît à la ville, vit mal. Parviendra-t-elle à canaliser sa colère ?

Vite, arrêtez ce sumo !

Comme chaque dimanche, la supérette rouvre ses portes. Et aujourd'hui, ce sont deux candidats qui sont chargés de rapporter les denrées à la maisonnée ; il s'agit d'Alain et de Jordan, dont le destin est lié cette semaine. Pour pimenter le jeu, ils sont déguisés en sumos plus vrais que nature. Lorsque le compteur est lancé, ils se lancent à la poursuite des aliments. Mais avant de quitter l'endroit, Jordan offre une magnifique glissade que ses camarades n'oublieront pas de sitôt. C'est désopilant !

>> À (re)voir : le Secret WTF épisode 5, est en ligne ; fou rire garanti ! La séquence est juste ci-dessous. Regardez !