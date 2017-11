Secret Story 11 : le meilleur du pire, pour le meilleur et pour le pire !

Par BS | Ecrit pour TF1 |

Impossible de montrer tout ce qu’il se passe dans la maison des secrets. Et, il s’en passe des choses. Entre deux clashs, deux missions, deux guerres des clans, deux élaborations de stratégies, deux nominations et éliminations, les Etudiants se laissent aller, vivent leur vie et s’occupent de diverses façons. Les bêtises, les moments un peu gênant, les chutes, les blagues, le meilleur et le pire, sont compilés chaque semaine dans une vidéo « WTF ». C’est l’occasion de découvrir une autre facette de vos candidats préférés.

Les facéties de Barbara, les imitations « asticot » de Benoît, les retours en enfance de Kamila, la maladresse de Marie, les cascades de Jordan avant qu’il quitte l’aventure, les confessions étranges de Laura et son rire si communicatif. Il y a des moments que les Etudiants de Secret Story 11 auraient aussi voulu cacher. Ces petits moments qui ne sont réservés qu’à l’intimité du couple : n’est-ce pas Benoit et Charlène ? N’est-ce pas Noré et Kamila ? Bref, le Secret WTF compile le meilleur et le pire de la semaine des Etudiants. Un peu de détente avant que la guerre des clans reprennent de plus belle.