Secret Story 11 : la meilleure amie de Julie met la pression à Charles !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de l'aventure, Charles et Julie se tournent autour mais leur relation n'avance pas très vite. La faute à Charles qui freine les quatre fers à chaque tentative de rapprochement de Julie et qui lui a précisé maintes et maintes fois qu'il était de nature pudique... Pourtant, depuis quelques jours, il semble s'ouvrir un peu plus aux avances de la belle Parisienne. Un vrai bonheur pour Julie qui attend ce moment depuis très longtemps. La meilleure amie de Julie, elle, ne voit pas tout cela d'un très bon oeil. Invitée par la Voix, elle a débarqué dans le SAS pour avoir une petite discussion avec lui...



Une meilleure amie plutôt cash !



Le problème ? Yelena n'est pas du genre à mâcher ses mots ! Elle ne se laisse pas faire et n'hésite pas à mettre la pression au beau blond. Elle l'accuse de ne pas être sincère et trouve son amie trop “ in love”... Résultat, Charles officialise sa relation : il avoue enfin être en couple avec Julie. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette dernière se trouve dans le confessional, et qu'elle écoute toute la conversation. Le sourire qui s'est affiché sur son visage en dit long !