Secret Story 11 : les meilleures punchlines de choc de Laura !

Difficile de passer à côté de Laura dans le Campus des Secrets. Il faut dire que la jolie brune suscite des sentiments partagés chez les Habitants. Après avoir bien ri, avec Barbara, de la situation dans laquelle se trouve actuellement Bryan, Laura se rapproche de plus en plus du beau Alain qui ne doit plus jouer les amoureux avec Tanya.

Mais tout le monde n'est pas ravi de partager son quotidien avec la jeune femme qui a du laisser sa meilleure amie dans le sas. C'est le cas de Kamila et Charlène qui ne peuvent plus voir leur ennemie jurée en peinture, d'autant plus que Laura se rapproche dangereusement du secret des couples - elle pense en effet que Noré et Kamila sont ensemble.

Ces tensions qui existent entre les femmes de la maison provoquent régulièrement de violents clashs. Et qui dit clashs, dit répliques de choc pour moucher l'adversaire. Laura montre d'ailleurs un vrai talent dans cette spécialité. Elle enchaîne les punchlines qui régalent les fans de Secret Story 11 et qui sont déjà entrées dans les annales de l'émission diffusée sur NT1 et présentée par Christophe Beaugrand. Rien que pour le plaisir, voici ses 8 répliques les plus marquantes !

A Charlène : "Ça te fait quoi d'être le sac à main de Kamila ?"

A Barbara : "T'es qu'une chaudière."

A Alain : "Touches pas à ma culotte."

A Charlène, en parlant d'un coup de pied au derrière : " Tu vas peut-être être la première blonde à atterrir sur la Lune."

A Kamila : "Qu'est-ce qu'elle a la dinde ?"

A Benoît : "T'es qu'un pot de fleurs !"

A Alain en parlant de la blancheur de ses dents : "Si on a un problème de courant, au moins t'es là. Tu serviras à quelque chose."

A Kamila : "T'es la présidente de l'association des rageux sans frontières."

Bonus : à Barbara en parlant d'une danse avec Bryan alias L'Homme flou : "A tout moment, je me prends un coup de flou dans la gueule."

Découvrez ci-dessous le concours de punchlines entre Alain et Laura. Du lourd !