Secret Story 11. Mélanie et Bastien, "c’est plus jamais"

Mélanie de Secret Story 10 était l'invité exceptionnelle du Debrief du 6 septembre. La jeune femme est revenue sur son histoire avec Bastien et elle assure qu'entre elle et lui, c'est bien fini.

Bastien et Mélanie formaient le couple emblématiques de la saison 10 de Secret Story. Les téléspectateurs n'ont pas manqué une miette de leur histoire d'amour faite de haut et de bas, de cris, de papouilles, d'amour et de rejet. Leur histoire a continué bien après leur sortie de la Maison des Secrets. Sur le plateau du Debrief, Christophe Beaugrand a voulu en savoir plus sur cette histoire et a demandé quelques informations à Mélanie, invitée exceptionnelle de ce 6 septembre.

Mélanie, rayonnante avec son teint hâlée mis en valeur par sa tenue d'un blanc immaculé, explique alors "il y a eu une vraie histoire, on est resté une dizaine de mois ensemble. On a emménagé ensemble et ça s’est pas bien fini". En effet, peu de temps après s'être installé ensemble, le couple se sépare et met fin à cette belle idylle. Aujourd'hui, les deux anciens amoureux ont coupé les ponts. D'ailleurs, ils n'ont plus aucun contact.

Quand Christophe Beaugrand demande si dans un avenir proche ou lointain, ils pourraient se donner une nouvelle chance, la belle est catégorique : "Bastien et moi, c’est fini, c’est plus jamais autant pour lui que moi". Pas de bis repetita donc à la façon du couple Marvin et Maeva qui se sépare et se retrouve à intervalle régulier. Bastien et Mélanie, c'est une histoire qui, désormais appartient au passé. La jeune femme a-t-elle retrouvé l'amour aujourd'hui ? Mélanie élude la question et la balaie d'un revers de la main en répondant : "Je n’ai pas le droit de répondre à cette question". Voilà qui attise le mystère, mais comme dit le dicton, pour vivre heureux, vivons caché.

