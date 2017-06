Secret Story 11 : Mélanie Da Cruz en vacances, elle affole la Toile

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Une nouvelle journée pour un nouveau bikini ! Si vous suivez avec attention la candidate emblématique de la saison 9 de Secret Story, vous savez qu'il n'est pas rare de la retrouver en maillot de bain sur la Toile. On pourrait même parler d'un véritable défilé de mode sur ses réseaux sociaux, tant la jeune femme adore arborer des maillots de bain au quotidien. Que ce soit au bord d'une piscine, ou allongée sur une plage, Mélanie Da Cruz régale ses nombreux fans avec ses tenues très hot. Et une fois de plus, la chérie du footballeur Anthony Martial a honoré sa passion pour les bikinis, et revient sur Instagram encore plus sexy que jamais.

Actuellement en vacances à l'île Maurice, Mélanie Da Cruz partage avec sa communauté (qui s'étend à plus d'1,3 millions d'abonnés à ce jour) les meilleurs moments de son séjour. De son escapade en amoureux avec Anthony Martial en passant par la piscine de son hôtel luxueux, la candidate de la saison 9 dévoile tout. Et qui dit vacances au soleil, dit bikini. Ce n'est donc pas étonnant de découvrir sur Instagram, plusieurs clichés de la jeune femme en tenue d'été. Ainsi, on découvre Mélanie Da Cruz sur un bateau, en maillot de bain rouge qui lui va à la perfection. Bien entendu, ses abonnés ont adoré ces clichés, puisqu'ils ont été nombreux à laisser des commentaires : " Tu es parfaite Mel, comme toujours" a-t-on pu lire. Une fois de plus, c'est un carton plein pour Mélanie.





#calvinklein 👙 Une publication partagée par Mélanie Da Cruz Pires (@melaniedacruzzoff) le 2 Juin 2017 à 5h46 PDT





#snorkeling #boat 🛥 Une publication partagée par Mélanie Da Cruz Pires (@melaniedacruzzoff) le 4 Juin 2017 à 5h42 PDT

Mélanie Da Cruz dans Secret Story saison 9