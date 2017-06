Secret Story 11 : Mélanie fait sensation en lingerie très sexy

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Finaliste de Secret Story 10, Mélanie Dedigama ne chôme pas. La jeune femme qui a récemment mis un terme à sa relation avec Bastien a repris l'activité qu'elle adore par-dessus tout : le mannequinat. Avec plus de 270 000 abonnés sur son compte Instagram, la jolie rousse aurait tort de priver sa communauté de ses shooting photos. Le dernier en date ? Une séance photo ultra-sexy sur laquelle l'ancienne pensionnaire de la Maison des Secrets prend la pose. C'est donc avec des sous-vêtements noirs sexy et de grosses chaussettes blanches que la jeune femme apparaît sur les images. Sur un autre cliché, elle porte cette fois-ci des sous-vêtements blancs de la même griffe. "I'm not a girl, I'm a princess", peut-on d'ailleurs lire sur le Crop top porté sur le deuxième cliché.

Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas attendu pour commenter les clichés de la jeune femme. "Sexy", "délicieuse", "belle" et "élégante", sont les commentaires qui ressortent le plus parmi les quelques 14 000 J'aime acquis en seulement quelques heures. Il n'y a pas à dire, Mélanie sait capter l'attention non seulement du photographe mais aussi et surtout de ses nombreux fans.



Il y a peu, Mélanie a réalisé un shooting photo acidulé. Exit les sous-vêtements sexy. Des couettes en guise de coiffure, un body rose fluo, une veste mauve flashy et un donut appétissant dans la main, Mélanie s’est offert une petite cure de Jouvence et remonte donc quelques années en arrière pour cette photo qui respire l'enfance.