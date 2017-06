Secret Story 11 : Mélanie fait une révélation sur sa rupture avec Bastien !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"La cohabitation n'a pas été facile à la sortie de Secret Story 10 (…) il a fallu qu'on apprenne à se connaître dans la vie de tous les jours, ce n'était pas facile du coup." Voilà ce que confiait Mélanie Dedigama en mai dernier sur sa rupture avec Bastien. Quelques semaines après ces confidences sur son histoire d’amour avec le beau brun rencontré dans la saison 10 de Secret Story, la jeune femme a accepté de revenir sur ce sujet dans un entretien accordé à TV Mag. L’occasion pour elle de révéler ce qu’il s’est réellement passé lorsque son couple avec Bastien a pris l’eau.

Alors que les deux amoureux de Secret Story 10 avaient emménagé ensemble, l’histoire s’est finalement terminée lorsque Bastien aurait mis "à la porte" la finaliste de l’émission présentée par Christophe Beaugrand. C’est en tout cas ce qu’elle a confié dans cette interview accordée au magazine télé. "Bastien m’a mis à la porte de notre appartement. Cela faisait quelque temps que ça n’allait plus entre nous. Mais nous arrivions à avoir de très bons moments. Entre nous, c’était les montagnes russes, on s’aimait comme chat et chien. C’était trop passionnel et, à la longue, c’était usant", a-t-elle ainsi expliqué.

Alors qu’elle avoue que même eux "n’arrivaient pas à comprendre leur relation", elle ajoute que leur célébrité n’a pas aidé pour poursuivre leur relation. "Quand ton couple naît dans une émission de télévision, les gens ont tendance à se l’approprier et ils veulent tout savoir. Cette médiatisation et cette intrusion dans notre vie privée ont posé problème dans notre relation", a ainsi affirmé Mélanie.