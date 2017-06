Secret Story 11 : Mélanie s'affiche topless sur Instagram

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Après avoir dévoilé un shooting photo très mordant, Mélanie revient sur la Toile avec un cliché encore plus sexy, et fait tomber le haut !

La candidate emblématique de la saison 10 de Secret Story a parcouru du chemin depuis la fin de l'aventure. Mélanie, qui était en finale aux côtés d'Anaïs, de Thomas et de Julien est aujourd'hui une femme heureuse, épanouie et surtout très sexy. Malgré son image de fille hypocrite et sans coeur dans la Maison des Secrets, l'ex de Bastien a su se créer une belle communauté. En effet, le mannequin suisse est très suivi sur les réseaux sociaux, et possède plus de 282 000 abonnés sur son compte Instagram à ce jour. Un joli chiffre qui grimpe de plus en plus vite.

Il faut bien avouer que la candidate de la saison 10 de Secret Story sait comment séduire ses abonnés. ll y a peu, la jeune femme dévoilait des photos très sexy issues d'un shooting photo mordant. Mais aujourd'hui, Mélanie va encore plus loin et s'affiche topless sur la Toile, avec un bas de bikini coloré et des imprimés de fruits. La photo, qui comptabilise plus de 6800 "j'aime" en seulement quelques heures, a suscité beaucoup d'intérêt : " Tu as un corps superbe, tu es au top comme toujours", "J'adore ta photo, tu es vraiment sexy Mel" ou encore "Wouah, tu es parfaite Melanie" a-t-on pu lire. C'est un franc succès pour la candidate de télé-réalité.









