Secret Story 11 : Mélanie, totalement mordante sur les réseaux sociaux

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Attention, la température va montrer d’un cran, et vous risquez d’avoir chaud ! Décidément, plus rien n’arrête la finaliste de la saison 10 de Secret Story. Et oui, la candidate emblématique du programme qui a fait trembler les murs de la Maison des Secrets durant plusieurs semaines a encore frappé. Après s’être dévoilée en lingerie fine il y a peu, Mélanie revient sur les réseaux sociaux plus sexy que jamais, et affole littéralement ses abonnés. L’ex petite amie de Bastien se révèle ultra sensuelle en body noir, et les internautes adorent ça.

Sur son compte Instagram, et après avoir dévoilé ses petites culottes, Mélanie a posté un tout nouveau cliché avec comme légende "L'aventure commence et certains vont s'en mordre les doigts". Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la sensualité est au rendez-vous et le mordant aussi. En effet, sur la photo, on découvre la finaliste de la saison 10 de Secret Story en body noir avec des sequins dorés, une tenue qui lui va à ravir selon ses abonnés. "Tu es incroyable sur cette photo, j’adore" ou encore "Wouah, Mel tu es tellement sexy dans cette tenue, c’est ouf" a-t-on pu lire parmi les nombreux commentaires. La photo a récolté un véritable succès puisqu’elle compte pas moins de 22 000 "j’aime" en quelques heures. Vous l’aurez compris, pour Mélanie c’est encore un carton plein.









