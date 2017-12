Secret Story 11 : la métamorphose d’Emilie Nef Naf

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Tout est possible avec un peu de volonté", et Emilie Nef Naf l’a prouvé à ses fans. La grande gagnante de Secret Story 3 a dévoilé sur les réseaux sociaux le résultat de son incroyable transformation. Dans un montage avant/après, on voit ainsi la maman de deux enfants, vêtue de la même robe rouge, à deux époques différentes. Une manière de montrer à quel point elle s’est affinée au fil des années.

"Vous êtes complexé(e) ?Vous ne vous aimez pas sans ou même avec vos vêtements ? Vous ne vous baignez pas à la plage sans un paréo? Il est difficile de vous déshabiller devant votre mari / conjoint ? Alors c'est LE moment de réagir !!! Si vous n'êtes pas bien dans votre corps", écrit également la jeune femme qui distille ses secrets "minceur" sur Instagram. En couple avec le basketteur Bruno Cerella, elle partage ainsi à ses fans des vidéos de ses séances de sport, des conseils nutritionnels ou encore des recettes de cuisine telles que sa soupe aux choux, sa tisane contre le rhume ou son gâteau au chocolat bio.

Coach de vie n’est pas la seule activité de celle qui a marqué la saison 3 de Secret Story. Invitée du Debrief’ de Secret Story 11 en septembre dernier, l’ex-compagne du footballeur Jérémy Menez a confié avoir une toute nouvelle occupation. Elle a ainsi annoncé qu’elle travaillait désormais pour la société de production Endemol. Son rôle : dénicher les futures stars de la télé-réalité.





