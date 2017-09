Secret Story 11 : mission accomplie pour Alain et Laura ! Kamila déclenche l'Alarme des Secrets

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Mission accomplie pour la team Laura et Alain ! Les deux acolytes devaient faire croire aux Habitants qu'ils étaient des ex, une mission qu'ils ont relevé avec brio puisque Kamila vient tout juste de déclencher l'alarme des secrets.

Laura et Alain peuvent être fiers de l'équipe qu'ils forment ! La jolie brune de Dubaï et l'ex (faux) petit-ami de la Panthère ont mené leur mission d'une main de maître et ont réussi là ou ils auraient pu échouer : en quelques heures seulement, ils ont convaincu tous les Habitants de la Maison qu'ils étaient en couple fut un temps et qu'ils sont entrés dans l'aventure avec ce secret. Grâce à un plan très bien rodé durant lequel Laura et Alain ont joué la comédie en faisant croire qu'ils étaient en train de se disputer à propos de la fille d'Alain dans la salle de bain, l'équipe de Kamila a mordu à l'hameçon ! Sûre d'elle, la femme de Noré est entrée dans le Confessional et a déclenché l'Alarme des Secrets , persuadée de les avoir démasqué. une vidéo à retrouver ci-dessus.



Des retombées assez sympathiques

Laura et Alain qui avaient eu plusieurs clashs avant de devoir travailler ensemble pour les besoins de la mission, ont même fini par se rapprocher ! Après avoir parlé à cœurs ouverts de leurs précédentes altercations et mis à plat leurs différences, les deux acolytes se sont rendus compte de leurs... points communs ! Notamment de leur envie de jouer le jeu Secret Story à fond. Résultat ? Alain se confie face caméra : " Je me suis pris un petit peu d'affection pour elle".

