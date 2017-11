Secret Story 11 : Mission de la discorde pour Charlène et Benoît

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Entre les couples, le divorce est acté. Charlène et Benoit d’un côté et Kamila et Noré ne sont plus les alliés du début. A la suite de la diffusion de certaines images pas très respectueuses, les couples ont découvert les vrais visages. Pour se venger de Kamila et Noré, la Voix a confié plusieurs missions. La première, livrée par les Petites Mains de La Voix : retourner la chambre du bas et créer un clash entre Noré et Kamila. Ils ont 15 minutes pour le faire et la mission marche comme sur des roulettes.

Entre Charlène et Kamila, la tension est plus que palpable, le ton monte, les cris se font entendre. L’occasion pour les deux femmes de poser carte sur table. Désormais, pour Kamila, il n’y a plus d’amitié entre elles et même si elle et son mari sont les anges gardiens, ce sera le minimum syndical. De leur côté, Charlène et Benoit ne comptent plus sur l’aide des Marseillais et veulent montrer qu’ils peuvent très bien se débrouiller seuls. Les prochains jours risquent d’être tendus, d’autant plus que l’union sacrée entre les membres de la chambre du bas a volé en éclat.



Regardez le clash de Kamila et Charlène :