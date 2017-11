Secret Story 11 : Mission périlleuse pour Laura, elle doit s’infiltrer dans le Campus des Secrets !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Laura n’est pas au bout de ses peines. Exclue (pour de faux) du jeu après sa violente altercation avec Marie, Laura vit en réalité dans la Tour de Contrôle où elle observe ses camarades. Elle fera son grand retour pendant le prime tandis que Marie quittera l’aventure. Mais, avant que la supercherie ne soit révélée pendant la grande soirée hebdomadaire, Laura va devoir réussir une mission pour le moins compliquée puisqu’elle va tenter de s’infiltrer dans la Maison sans se faire remarquer. Le but ? Récupérer une petite clé, qui lui offrira un avantage décisif lors des prochaines nominations.

Si elle se fait démasquer, Laura sera nominée d’office cette semaine – pour rappel, les nominations seront annoncées en direct pendant le prime alors que les candidats pensent en être dispensés. Dans le cas contraire, elle obtiendra un pouvoir considérable concernant ces fameuses nominations, comme l’a révélé en exclusivité Christophe Beaugrand dans Le Débrief de ce mercredi 8 novembre.

La petite amie d’Alain pourrait bien savoir son chéri d’une nomination certaine et compte bien réussir à entrer dans la Maison incognito. Et elle a commencé fort puisqu'elle est arrivée par la trappe du salon tandis que Marie - sa complice dans cette mission - faisait diversion auprès des étudiants. Pour la discrétion, on repassera ! Pour en voir davantage sur cette infiltration incroyable, il faudra attendre la Quotidienne de demain.

Depuis le départ de Laura, Barbara et Alain sont seuls contre tous... Regardez :