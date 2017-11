Secret Story 11 – La mission rupture de Charlène et Benoît : un véritable fiasco ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Lors du précédent prime, la Voix a décidé de confier une nouvelle mission au couple formé par Charlène et Benoît. Les deux tourtereaux devaient ainsi faire semblant de rompre. Depuis vendredi dernier, ils se sont donc mis en tête d'enchaîner les malentendus et les disputes afin de crédibiliser leur séparation. Mais, il faut se rendre à l'évidence, Charlène et Benoît n'ont jamais vraiment été très bons pour remplir les missions que la Voix leur a confiées tout au long de l'aventure. Et si celles-ci ont tout de même été couronnées de succès, ils peuvent remercier Kamila et Noré, leurs complices et anges gardiens depuis le début.



Mais depuis que leur secret a été découvert, les deux amoureux se retrouvent désormais bien seuls. Et les premiers clashs qu'ils ont tenté d'allumer se sont soldés par de véritables échecs. Alors pour les aider dans leur tâche, la Voix a décidé de faire venir des proches des Habitants dans le sas. Un moment qui devait ainsi permettre à Charlène de faire une rencontre décisive pour mettre enfin sa mission en route. Ainsi si Barbara a reçu la visite de son véritable meilleur ami, la compagne de Benoît a eu face à elle une comédienne qui devait faire croire à tous que Benoît lui a fait des avances. Problème, la dispute qui s'en est suivie entre Charlène et Benoît n'était pas crédible pour un sou. Leurs camarades se sont même moqués de leur piètre talent de comédien.