Secret Story 11 – Mission Rupture : des débuts difficiles pour Charlène et Benoît

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Lors de l'Hebdo, la Voix a confié à Charlène et Benoît une nouvelle mission : faire croire aux Habitants qu'ils se séparent. Mais malgré des débuts plutôt laborieux, le couple se montre persévérant et essaie de tromper Alain...

Pour Charlène et Benoît, les missions confiées par la Voix sont souvent très compliquées à mettre en place. Souvenez-vous de la précédente… En effet, lors de la mission "bisou", les deux tourtereaux devaient aller s'embrasser durant 10 secondes à l'emplacement d'une croix blanche. Mais tout a très mal commencé puisque dès le départ, la jolie blonde a eu beaucoup de difficultés à expliquer à son cher et tendre les règles du jeu. Et si Kamila, Noré et Shirley n'avaient pas apporté leur soutien, ils n'y seraient sans doute jamais parvenus…



Cette semaine, les deux amoureux doivent faire croire à leurs camarades qu'ils se séparent. Pour ce faire, rien de mieux que de provoquer un clash entre eux. Ils ont donc pour idée quelque peu saugrenue de faire croire à une mésentente entre eux autour d'une mission fictive. Mais Charlène et Benoît s'y prennent si mal que personne dans la maison ne semble réellement croire à ce faux clash. Certains des Habitants, comme Barbara, se moquent même du talent de comédien plutôt médiocre du couple.

Malgré ce premier échec, Charlène et Benoît ne s'avouent pas vaincus et échafaudent donc une nouvelle stratégie pour tenter de convaincre les Habitants qu'il y a bel et bien des tensions entre eux. Après avoir donc mis en place leur nouveau stratagème, Benoît décide de s'attaquer à Alain. Benoît profite donc d'un tête-à-tête avec son camarade dans la bibliothèque pour critiquer en douce sa dulcinée. Bonne pâte et plutôt compréhensif, le bel Hidalgo tente alors de rassurer son camarade et lui dit que tout va s'arranger entre Charlène et lui… La mission "rupture" serait-elle enfin en train de prendre ?