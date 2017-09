Secret Story 11 : Mister Secret, nominations, coup de gueule et règlement de comptes… le résumé de la journée du mardi 26 septembre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

La Maison des Secrets a été, en ce mardi 26 septembre, le théâtre de nombreux événements importants. Ainsi les filles ont élu Mister Secret 2017 et ont nominé deux garçons. Noré a réussi à faire sortir Tanya de ses gonds et Laura et Kamila n'en finissent plus de se déchirer.

C'est une journée chargée que les Habitants ont dû affronté ce mardi 26 septembre 2017. La vie dans le Campus des Secrets a connu de nombreux rebondissements ces dernières 24 heures. Les cris de joie de Jordan ont cotoyé les coups de sang de Tanya et les échanges musclés entre Kamila et Laura.

Mister Secret est…



C'est une tradition dans Secret Story ! Chaque année, les filles se réunissent pour élire Mister Secret. Pour les aider à faire leur choix, les garçons défilent devant elles, d'abord en maillot de bain et ensuite en costume. Cette année, pour donner un peu plus de piquant à l'exercice, La Voix a demandé à ces messieurs de prendre une douche sensuelle devant leurs compères féminines. Après d'intenses délibérations, les filles ont finalement décidé d'élire Jordan, Mister Secret 2017 ! Au grand dam de Noré. Vexé comme un pou, le Marseillais aurait voulu réunir quelques suffrages.



Une soirée confidences houleuse



Lors de la soirée Confidences, les coups de griffes étaient de sortie. Au détour de questions acerbes concernant leur relation, Laura et Kamila en ont profité pour régler leurs comptes. Une chose est désormais certaine : ces deux-là ne seront plus jamais copines. Mais elles n'étaient pas les seules à pousser une gueulante. En effet, Tanya, énervée qu'on lui demande son âge, a gratifié d'un « fuck » l'auteur de cette question. Noré qui a fini par se dénoncer n'a apprécié que moyennement la réaction de la doyenne de l'aventure et le ton n'a pas tardé à monter entre eux.



Une mission gérée de A à Z



Alain et Laura vont finir par passer maître dans l'art de manipuler leurs camarades. En mission cette semaine pour se faire buzzer comme étant des ex, les deux camarades gèrent à la perfection leur relation. Aidés de leur complice Bryan, ils ont même tenduun piège à Kamila et ses acolytes. Jordan et Barbara se sont ainsi cachés dans la chambre et la salle de bain, espérant ainsi surprendre une conversation compromettante entre les deux Habitants. Ces derniers vont alors leur en donner pour leur argent et feindre une dispute entre ex. Le piège s'est alors refermé sur Kamila et ses camarades qui sont sur le point de buzzer.

Un duel de fortes têtes



Si Alain gère à merveille sa mission, ce n'est pas vraiment le cas en ce qui concerne les nominations. Ce dernier se retrouve en effet nominé face à Makao cette semaine. Il faut dire que Kamila, Charlène et Barbara ont scellé un pacte pour protéger les garçons de leur clan, à savoir Noré, Benoît, Jordan et Bryan.







