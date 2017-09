Secret Story 11 : mode selfie "on" dans la Maison des Secrets

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Chaque semaine, les Habitants du Campus des Secrets ont la possibilité d'immortaliser leurs souvenir de cette onzième saison de Secret Story 11 grâce au smartphone et à la perche à selfie que leur propose à La Voix.

Et chaque semaine, Barbara, Makao, Kamila, Noré et les autres Etudiants laissent donc libre court à leur imagination pour trouver des pauses originales. Cette fois-ci le thème semblait être "sans dessus-dessous". En effet, les Secrètistes ont retourné meubles et fournitures pour trouver la meilleure position dans laquelle s'installer. Ils ont aussi posé la tête en haut, la tête en bas. Ils ont fait des grimaces et des sourires, mimé les animaux sauvages, ri aux éclats. Un joli moment de convivialité, sans pression et sans cris.

La session selfie s'est déroulé avant le départ de Julie. Cette dernière était nominé contre Tanya. C'est la panthère qui est revenue du SAS mais elle l'a emporté de quelques voix seulement. Moins d'un point séparait les deux candidates. Julie est donc la deuxième Habitante a quitté le Campus des Secrets après Charles, la première semaine. Les deux peuvent se réjouir d'être partis sans que leur secret ne soit découvert. Pourtant, Julie faisait l'objet de toutes les attentions et elle était traquée sans relâche par Bryan qui l'avait buzzée deux fois, sans succès.