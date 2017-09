Secret Story 11 : les moments les plus hots de cette saison !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Dans la Maison des Secrets, il n'y a pas seulement des clashs, des jeux et de l'amour... Les moments sexy sont eux aussi au rendez-vous! Retour sur les séquences les plus hots de cette saison.

Avec leurs corps de déesses et de dieux grecs, certains Habitants n'ont même pas à faire d'efforts et font monter la température malgré eux... Lorsqu'ils essaient, le résultat est donc souvent au-delà des espérances ! Retour sur les moments les plus torrides de ce début de saison.







1) Julie aguiche Charles

Julie et Charles se cherchent depuis déjà de longues journées, et se rapprochent de plus en plus. Allongés sur le lit, les deux tourtereaux passent un moment privilégié, et Julie en profite pour tenter de faire monter la température. Elle aguiche Charles qui vient de lui faire un compliment sur ses lèvres "joliment dessinées ". Résultat ? La jolie brune fini par avouer qu'elle s'est "excitée toute seule".





2) La danse sexy de Noré et Laura

Pour les besoins d'un jeu, Laura et Noré sont contraints de danser collé-serré. Une situation qui ne plaît pas beaucoup à la femme de celui-ci, mais qui n'en reste pas moins un moment torride entre les deux candidats... Caliente !





3) Barbara masse Alain en pleine nuit

Depuis que le (faux) couple, Alain et Tanya ont fait croire à une rupture, le champ et libre pour Barbara ! Ni une ni deux, la jeune femme saute sur l'occasion et tente le tout pour le tout avec Alain. En pleine nuit, Barbara offre un massage sensuel à son chouchou dans l'aventure. Le but de la manœuvre ? Le faire succomber une fois pour toute.





4) Le Sexy Ménage, encore et toujours

Chaque année, le Sexy Menage fait sensation entre les Habitants qui s'en donnent à cœur joie. Résultat ? Une Maison plus propre et des candidats plus sexy que jamais. Cette saison, les filles ont tout donné et le résultat est à la hauteur de leur réputation.





Revivez cette séquence :