Secret Story 11 : Le ton monte entre Jordan et Shirley

Par SB | Ecrit pour TF1 |

La fin de soirée a été électrique dans le Campus des Secrets. Avant que Benjamin quitte l’aventure, il a eu le droit à un petit clash avec Laura. Mais ce n’est pas les seuls à avoir monté le ton dans le salon. Shirley voulait aussi s’expliquer sur la banqueroute qu’elle a décidé de donner à Jordan. Pour elle, il s’agissait d’une petite vengeance. Elle rappelle qu’il l’avait nominée puis pris 5000 euros de sa cagnotte. Si elle tente de garder son calme en livrant ses explications, le ton monte du côté de Jordan, il l’accuse d’avoir une « morale à deux balles ».

Shirley réplique que c’est aussi une question d’affinité, les deux ne s’apprécient pas, elle n’a pas digéré non plus la manière dont il lui a parlé pendant toute la semaine. Par ailleurs, Jordan dispose de la deuxième plus grosse cagnotte de la maison. Elle assume ses actes et affirme qu’elle le referait si elle avait la possibilité de le refaire. Noré s’en mêle et défend son ami Jordan, estimant que le raisonnement de Shirley n’est pas logique. Ultime skeud de Jordan : « je t’aime pas, et c’est pareil pour toute la chambre du bas ». Shirley ne se démonte pas : « si Kamila m’aime pas, qu’elle me le dise ». Entre eux, le torchon brûle et cela annonce d’autres clashs en perspective. Regardez :