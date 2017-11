Secret Story 11 – Et si ce n'était pas fini entre Laura et Alain ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Y a-t-il encore un espoir pour le couple Laura-Alain ? A priori, tout est fini entre les deux Etudiants du Campus des Secrets. On pensait pourtant le couple solide. Les deux tourtereaux s'étaient longtemps cherchés… et manqués. Alors quand, après des jours à se tourner autour, Laura et Alain se sont enfin trouvés, on les pensait parti pour durer. Surtout que le bel hidalgo criait partout son amour pour sa belle et assurait qu'il voulait que leur histoire se poursuive après la fin de Secret Story. Depuis deux semaines, les deux jeunes gens vivaient un amour sans nuage. Mais leur couple n'a malheureusement pas survécu à sa première crise. Après l'Hebdo de jeudi soir, Alain a dansé avec Charlène et Kamila, ce que Laura n'a pas apprécié. Sauf que lorsque la jeune femme a confronté son petit ami, celui-ci s'est immédiatement emporté. Une violente dispute a alors éclaté entre les deux tourtereaux. Une querelle d'amoureux qui a scellé le destin de leur couple.

Laura a préféré mettre un terme à sa relation avec Alain, laissant le bel hidalgo le coeur brisé. Et les deux Habitants sont passés tout d'un coup de l'amour à la guerre. Une guerre froide. Après leur séparation, Alain et Laura ont en effet choisi de s'ignorer, ne s'adressant plus la parole. Finalement, les deux jeunes gens profitent d'un moment en tête à tête dans leur chambre pour tenter de s'expliquer une nouvelle fois. Une explication qui fait naître l'espoir d'une réconciliation… Car si le dialogue entre Laura et Alain tourne d'abord à la dispute, les ex amoureux finissent par faire un pas l'un vers l'autre. Alain confesse même qu'il était en train de tomber amoureux de Laura avant de s'excuser de lui avoir mal parler. Des excuses qui vont droit au coeur de l'intéressée. Et si tout n'était pas terminé entre Laura et Alain ? Il est clair que les deux jeunes gens ont encore de forts sentiments l'un pour l'autre. Ils ont juste du mal à se parler et donc à se comprendre.



Laura et Alain pourraient pourraient-ils se réconcilier ?