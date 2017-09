Secret Story 11 : "Il n'y a jamais eu autant d'indices que dans cette Maison des secrets"

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Comment avez-vous fait pour transformer la Maison des secrets en Campus des secrets ?

Cela a été plutôt simple en réalité. Quand on nous a parlé de cette thématique, plein d'idées ont émergé spontanément. C'est une bobine sans fin. Ça nous a tout de suite fait penser aux séries américaines qui séduisent les jeunes comme High School Musical. On a également pensé à toutes les influences des années 80. Cette nouvelle Maison est très colorée. Il y a des indices partout. D'ailleurs, il n'y en a jamais autant eus que cette année.

On dirait que vous vous êtes beaucoup amusés avec la Joconde...

On l’a un peu rajeunie. Sur la porte d’entrée de la Maison, elle mâche du chewing gum, elle ressemble à une étudiante. Dans le salon, on l’a maquillée. On lui a mis du fard à paupières. Dans le jardin, elle conduit même le Bus des secrets. Elle a pris quelques muscles au passage. Mais bon, on est toujours partie de l’originale.

Dans le jardin, il n’y a plus de grande table mais plusieurs petites tables séparées. Pourquoi ?

C’était pour donner un esprit cafétariat. Mais les candidats pourront les rapprocher et manger ensemble s’ils le souhaitent.

Dans la salle de bain, il y a des objets un peu partout. S’agit-il d’indices sur les secrets ?

Il y a des indices partout dans la Maison. Mais le but est aussi de semer le trouble dans l’esprit des candidats. On a également essayé de les emmener vers des fausses pistes.

Les téléspectateurs aiment bien connaitre d’où vient le mobilier de la Maison des secrets. Une petite indication ?

Les tabourets hauts dans la cuisine, le mobilier extérieur ainsi que l’esprit vestiaire de la salle de bain vient de chez Tolix. Les peluches accrochées dans le salon viennent de chez Wild and Soft. La vaisselle vient, quant à elle, de chez Duralex. Ils ont des gammes très colorées…

