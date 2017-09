Secret Story 11 : Nadège Lacroix, en couple ? Elle répond !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Christophe Beaugrand et sa Secret Team composée de Leila Ben Khalifa et Julien Geloen, reviennent sur les moments marquants de la dernière Quotidienne et débattent avec leurs invités. Ce jeudi, c’est Nadège, la grande gagnante de la saison 6, qui était l’invitée du Débrief. On se souvient d'elle pour son histoire d’amour mythique avec le beau Thomas et son caractère qui déménage avec son fameux "Ouiiiiii".





La pétillante blonde a donné son avis sur les intrigues de la saison 11 de Secret Story, notamment au sujet des couples. Un intérêt tout particulier qui permet aux chroniqueurs de poser leur question préférée : en couple ou pas en couple ? Ce à quoi Nadège, qui a longtemps fréquenté un autre ancien candidat de Secret Story, Nicolas (SS9), répond : "C'est un peu compliqué. J'ai participé à un tournage et j'ai peut-être rencontré quelqu'un." Le mystère persiste donc...







Dans une interview pour MyTF1, la blonde avait déjà confié être une jalouse maladive. "J’ai tellement peur d’être déçue et j’ai tellement peu confiance en "l’homme" que je suis un peu obligée de marquer mon territoire. Ce qui me vaut parfois la réputation d’être une méchante fille. Mais je protège juste ce qui compte pour moi", expliquait-elle.