Secret Story 11 : Il ne faut pas embêter Tanya sinon.... elle fait un "fuck"

Elle avait prévenu dans son portrait. Quand on la titille, Tanya sort les griffes. Lors de la soirée confidence, les prétendus Voisins avaient une question pour la panthère de Secret Story. Bien sûr, les Voisins n’existent pas, mais la mission de Jordan et de ses complices est de faire croire qu’ils existent pour de vrai. Aussi pour asseoir ce canular, ils s’amusent à poser des questions via le lama en peluche situé au-dessus de la télé du Salon de la Maison des Secrets.

A Tanya, ils s’adresser sans prendre de pincette : "au lieu de disparaître, tu ferais mieux de t’intéresser au secret de la porte", écrivent les faux Voisins. Tanya, avec sa classe et son élégance, s’installent au barreau pour répondre à la pique : "Au contraire, je fais beaucoup d’apparitions. Je me suis intéressée ce soir au secret. Ce matin, j’ai vu le Sacré Cœur qui m’a permis de voir où était l’est et où était l’ouest et donc j’ai suggéré une combinaison, je dis donc aux Voisins qu’ils n’ont qu’à bien se tenir". On sent qu’elle se contient.

Et là, sans crier gare, Tanya sort donc les griffes, où plutôt un doigt. Le majeur. Et adresse un "fuck aux Voisins". Le geste de l’Intemporelle de Secret choque les Habitants qui ne pensaient pas voir la doyenne de la Maison agir de cette façon.



Regarder le "fuck" de Tanya aux Voisins :