Secret Story 11 : ne l'appelez pas Macao mais Makao !

Depuis son entrée dans le Campus des Secrets, il ne passe pas inaperçu. Et pour cause. Ce candidat de Secret Story 11 affiche un physique plus qu'impressionnant avec 2,13 mètres de haut au compteur. Vous l'avez reconnu, on parle bien de Makao, ou Macao comme l'écrivent certains internautes sur les réseaux sociaux. Mais tels des Zorros de l'orthographe de prénoms, l'heure est venue pour nous de rectifier cette erreur sur le prénom de ce colosse aux grands pieds.

Si vous vous apprêtiez à poster un message sur Twitter évoquant Macao, vous n'étiez pas sur le point de faire un clin d'oeil au candidat de Secret Story 11, bien au contraire. Le nom de Macao, avec un c, fait référence à une région asiatique, de son nom complet la "région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine" depuis 1999, qui comptait 650 900 habitants en 2016. Une région située quand même à plus de 9 600 kilomètres de Paris et du Campus des Secrets. Ancienne colonie portugaise pendant plus de 400 ans, la région de Macao est notamment mondialement connue pour ses casinos qui rapportent chaque année des milliards de dollars.

Comme vous l'avez si bien compris avec ce petit "point géographie", il ne faut donc pas appeler ce candidat de Secret Story 11 Macao mais Makao. Un prénom qui doit faire référence à son pays natal, le Congo. Si ce colosse de 26 ans a beaucoup voyagé - il parle d'ailleurs russe et anglais -, il a d'ailleurs gardé un lien privilégié avec le Congo notamment via le rugby. Makao a en effet fait partie de la 1ère équipe nationale de son pays.

