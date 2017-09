Secret Story 11 : "Ninja Warrior" selon Benoit, Noré et Jordan

Par SB | Ecrit pour TF1 |

On s’amuse comme on peut dans la Maison des Secrets ! Et pour contrer l’ennui, Benoit, Jordan et Noré ont trouvé un jeu : une course. Mais pas n’importe laquelle. Les trois garçons auront les yeux bandés. Le top départ est donné dans la chambre et il faut qu’ils traversent la maison des secrets jusqu’à la pergola. Sans rien voir. Ni une, ni deux, les trois compères bandent leurs yeux et se lancent, en tâtonnant dans cette course unique en son genre sous le regard dépité de Bryan qui aurait bien voulu dormir tranquillement. Charlène, quant à elle, est là pour veiller à ce que ces trois grands gaillards ne se blessent pas dans leur parcours du combattant. Jordan est celui qui est le plus rapide, il se faufile tel un félin, grimpe le canapé pour ne pas prendre de temps, sort en premier de la maison, traverse le jardin.

Et… The winner is : le petit héros blond de Secret Story. Benoit et Noré, eux, sont loin derrière, bras dessus bras dessous, et à petit pas, ils traversent le jardin et ont bien failli finir leur course dans la piscine. Heureusement, ils ont pu compter sur la bienveillance de Jordan qui les a prévenus à temps. Pas sûr que cette discipline sera reconnue comme un sport aux prochains Jeux olympiques, mais peu importe, l’important était de passer un moment joyeux sur le Campus des Secrets.